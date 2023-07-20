أوكرانيا تحذر السفن التي تتحرك عبر البحر الأسود
كييف - (د ب أ)
أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام تحذيرا للسفن التي تتحرك عبر البحر الأسود متجهة إلى موانئ في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا من 21 يوليو لأنها قد تكون أهدافا.
وقالت الوزارة إن تلك السفن قد تُعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية "مع الأخذ في الاعتبار كل التهديدات المرتبطة بهذا الشأن"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
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