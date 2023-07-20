إصابة نحو 110 أشخاص في عواصف بشمال إيطاليا

روما - (د ب أ)

أصيب نحو 110 أشخاص جراء عواصف قوية ضربت شمال إيطاليا بعد منتصف الليل.

وقال رئيس إقليم فينيتو، لوكال زايا، صباح اليوم الخميس، إن بعض المناطق في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد تضررت للغاية.

وجرى تسجيل رياح عاتية وعواصف من البَرَد وأمطار غزيرة في المنطقة وبلغ حجم البرد كرات التنس مما أسفر عن أضرار كبيرة في بعض الأجزاء.

وأصيب ما إجماليه 110 أشخاص جراء البَرَد وشظايا الزجاج والسقوط خلال العواصف. وأصيب شخص بإصابة خطيرة بعد السقوط من على سطح.

وكانت مناطق فينيسيا وبادوا وفيسينزا وتريفيسو الأكثر تضررا بصفة.

وبحسب إدارة الإطفاء، تلقت الفرق استدعاءات نحو مئتي مرة منذ مساء أمس الأربعاء. وكانوا منهمكين في إزالة الأشجار المتساقطة من الشوارع وتأمين الأسطح.

وتسببت العاصفة في أضرار في ترينتينو لا سيما في المناطق الغابية.

وتشهد الأجزاء الشمالية من إيطاليا عواصف منذ أمس الأول الثلاثاء.