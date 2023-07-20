رغم استدعاء طهران لسفير روسيا بسبب الخليج.. موسكو عازمة على التعاون مع إيران
(وكالات)
أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران، رغم استدعاء الأخيرة السفير الروسي لديها.
وأضافت زاخاروفا: "يستمر العمل على تحضير مسودة اتفاق جديد كبير بين البلدين، حيث يؤكد الطرفان اهتمامهما في الإسراع بإتمام عملية الموافقة على هذا الاتفاق والتوقيع عليه".
واستدعت طهران مؤخرا السفير الروسي لديها أليكسي ديدوف، حيث احتجت لديه على البيان الختامي للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتبر الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، جزرا عربية.
وعقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو في 10 يوليو.
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