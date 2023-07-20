التحذير لم ينفع.. العراق يطرد السفيرة السويدية لحرق نسخة من المصحف

(وكالات)

قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، سحب القائم بأعمالها في ستوكهلوم، و طرد السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم من أراضي البلاد وذلك احتجاجا على السماح بتنظيم تظاهرة تم فيها تمزيق وحرق المصحف للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي، وفقا للعوادي.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة السويدية السابق، السياسي المخضرم كارل بيلدت، حذر صباح اليوم من أن بلاده “السويد” قد تواجه تداعيات كارثية في حال تنفيذ تجمع لحرق المصحف في العاصمة ستوكهولم اليوم.

كما صرح الخبير السويدي البارز في شؤون الإرهاب، ماغنوس رانستورب، لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، بأن الأمر يزداد خطورة بعد بيان العراق الأخير، وحذر من خطورة اتخاذ الخطوة نفسها من قبل دول أخرى، مشيرًا إلى أن الخطورة لا تكمن فقط في قطع العلاقات نفسها، وإنما في الحشد ضد السويد.