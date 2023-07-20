العراق : القبض على 4 إرهابيين من فلول داعش

بغداد - ( د ب أ )

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على أربعة إرهابيين في نينوى شمالي بغداد.

وذكرت الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والمتضمنة الملاحقة والقبض على أخر ما تبقى من فلول داعش، حيث توفرت لدى مفارز الوكالة معلومات دقيقة تتعلق بتواجد مشتبه بهم كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابي وذلك ضمن محافظة نينوى".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري والقبض على المطلوبين وبكمين محكم تم القبض على أربعة متهمين ومن خلال تدقيق البيانات تأشرت بحقهم وثائق تدينهم بالانتماء إلى عصابات داعش، وعملهم بما يسمى بديوان الجند وولاية نينوى وفرقة عين جالوت والمعسكرات العامة".

وتابعت أن "المتهمين اعترفوا بانتمائهم وعملهم ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي"، مبينة أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا الجزاء العادل".