بالشراكة مع فاجنر.. بيلاروسيا تعتزم إجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود البولندية

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، الخميس، أن القوات المسلحة بالبلاد ستجري تدريبات عسكرية مع مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بالقرب من الحدود مع بولندا.

وقالت الوزارة في بيانها إنه "خلال الأسبوع، ستعمل وحدات من قوات العمليات الخاصة جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن مجموعة فاغنر على مهام التدريب والقتال في ساحة تدريب بريستسكي".

ويذكر أنه وفي بداية يوليو، دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قوات فاغنر إلى بيلاروسيا للمساعدة في تدريب جيش بلاده، وجاءت الدعوة بعد فترة وجيزة من التمرد المسلح الفاشل من قبل قوات فاغنر ضد موسكو، والتي يُنسب إلى لوكاشينكو المساعدة في نزع فتيله.

وأظهر مقطع فيديو، الأربعاء، ما يبدو قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وهو يحيي مقاتليه في بيلاروسيا، في أول ظهور علني له منذ أن قاد تمردا مسلحا في روسيا الشهر الماضي.

وحددت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الموقع الجغرافي للفيديو والذي ظهر أنه في قاعدة عسكرية مهجورة سابقًا في منطقة أسيبوفيتشي، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (49 ميلًا) جنوب شرق العاصمة البلاروسية، مينسك.