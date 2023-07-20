عقب استشهاد شاب.. مسؤول فلسطيني يندد بجرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين

رام الله - (د ب أ)

أتهم مسؤول فلسطيني اليوم الخميس، إسرائيل بممارسة "جرائم الإعدام الميداني" بحق الفلسطينيين في ظل تبنيها "سلوكا فاشيا يمينيا ".

وأدان رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح ، في بيان، "جريمة" إعدام شاب فلسطيني فجر اليوم أثناء اقتحام "مقام يوسف" في نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكد فتوح على ضرورة "تخلي المجتمع الدولي عن مواقفه العاجزة والصمت باتجاه ما يحدث من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات عملية بفرض عقوبات ومقاطعة منظومة الاحتلال الفاشي".

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني 19 عاما فجر اليوم وإصابة أكثر من 70 آخرين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في نابلس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت خمسة فلسطينيين خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها مصادرة أسلحة.

وذكر الجيش أن قواته اعتقلت فلسطينيا بحوزته سكين عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل التي يقطنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

