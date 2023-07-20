العراق وإيران يتبادلان رفات 26 جندياً قضوا بحرب الثمانينيات
بغداد - ( د ب أ )
تبادل العراق وإيران، اليوم الخميس، رفات 26 جندياً قضوا بالحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي.
و نقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المندوب في لجنة الصليب الأحمر الدولي كريم حافظ قوله إن "العراق وإيران تبادلا رفات 26 جنديا قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية، التي حصلت في عام 1980 واستمرت لغاية 1988".
وأضاف أن "عدد الجنود العراقيين الذين تم تسليم رفاتهم بلغ ثمانية جنود، أما الجنود الإيرانيين فبلغ 18 جندياً".
وأشار إلى أن عملية تبادل الرفات جرت عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب محافظة البصرة.
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