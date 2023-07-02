تقارير: انفجار قرب قاعدة جوية عسكرية جنوبي روسيا
موسكو - (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية أن انفجارا كبيرا هز منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.
كما أظهرت صور على منصة الرسائل "تليجرام" حفرة كبيرة في بلدة بريمورسكو أختارسك وعمود من الدخان.
وقال رئيس بلدية كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إنه يجري التحقيق في الحادث ولا يوجد ضحايا.
يشار إلى كراسنودار لديها ساحل على بحر آزوف وقريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.
وبدأت روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي وفي الأشهر الأخيرة حدث المزيد والمزيد من الأضرار على الجانب الروسي من الحدود، مع التزام أوكرانيا الصمت بشأن أي عمليات.
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