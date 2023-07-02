إيران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، إن طهران علقت تعيين سفيرها الجديد لدى السويد، بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال أمير عبداللهيان إنه رغم استكمال جميع الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، لن يتولى السفير مهام منصبه في ستوكهولم.

واستدعت طهران، الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال السويدي للتعبير عن غضبها إزاء الواقعة التى حدثت في ستوكهولم عندما أحرق رجلان نسخة من القرآن خارج مسجد في منطقة سودرمالم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.

وقالت السلطات العراقية إن أحد الرجلين هو مواطن عراقي وطلبت من السويد تسليمه لمحاكمته في العراق حيث يعتبر حرق القرآن جريمة.

وكان حرق نسخة من القرآن الكريم هو أول واقعة من نوعها تحدث في ستوكهولم منذ بضعة أشهر.

وسمحت الشرطة في العاصمة السويدية بالمظاهرة بعد حظر تصرفات مماثلة في شباط / فبراير الماضي.

وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة ليس لديها الحق في رفض الإذن بحرق نسخة من القرآن الكريم. وأثار الحادث

احتجاجات في إيران والعراق.

كما تجددت الانتقادات الحادة من تركيا، التي تمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ومن المملكة العربية السعودية.

وأدانت الحكومة السويدية بشدة حادث "الإسلاموفوبيا". وقالت وزارة الخارجية في ستوكهولم لمحطة "إس في تي" إن حرق القرآن أو الكتب المقدسة الأخرى هو "عمل مهين وغير محترم واستفزاز واضح".

وأضافت: "لا مكان لتعبيرات العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السويد أو في أوروبا".

وتتسم العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسويد بالتوتر منذ بعض الوقت. وقامت السلطات الإيرانية بإعدام مواطن سويدي من أصل إيراني في وقت سابق من العام الجاري.