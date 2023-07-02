شولتس يستبعد وقوع أحداث شغب في ألمانيا كتلك التي تشهدها فرنسا حاليا

برلين - (د ب أ):

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس وقوع أحداث شغب في بلاده على غرار تلك التي تشهدها فرنسا في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد:" لا توجد مؤشرات على هذا" مضيفا أنه لا يتوقع هذا. وقال:" أخبرتنا أحزاب الحالة المزاجية السيئة (يقصد بها أحزاب مثل البديل من أجل ألمانيا) أن الشتاء سيكون شتاء غضب والخريف سيكون خريف غضب، ولم يحدث هذا".

ولفت المستشار الألماني إلى أن برلين قامت بالكثير جدا من أجل تخفيف حدة أسعار الطاقة المرتفعة ومن أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة.

وأبدى شولتس تفهمه لإلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا التي كان مقررا لها اليوم " كنت سأفعل هذا الضبط، ولهذا نتمنى له التوفيق في التغلب على هذا التحدي بالتأكيد".

واستبعد شولتس زعزعة الاستقرار في فرنسا حتى مع كون الصور الواردة من هناك محزنة للغاية، وقال:" لا يمكن ارتكاب أعمال عنف. في الوقت نفسه يجب بالطبع أن نفعل كل ما يلزم حتى يعمل التماسك في مجتمعنا بشكل جيد. وكما تعلمون فإن هذا واحد من اهتماماتي الرئيسية للسياسة في هذا البلد".

تجدر الإشارة إلى أن هناك أعمال شغب كبيرة هزت فرنسا منذ أيام، وثارت هذه الاحتجاجات بسبب مقتل شاب صغير/17 عاما/ يوم الثلاثاء الماضي برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش مروري. ومنذ ذلك اليوم، تكررت أعمال النهب وإشعال الحرائق والعنف بين الشرطة ومثيري الشغب، وكانت السلطات الفرنسية تلقي القبض على مئات الأشخاص كل ليلة.