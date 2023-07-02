دبي تساعد اليابان في ضبط مخدرات بـ310 ملايين دولار

دبي - (د ب ا):

ساعدت جمارك دبي بالإمارات السلطات الجمركية في اليابان فى ضبط ما يصل إلى 700 كيلوجرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار.

وأفادت دائرة جمارك دبي في بيان اليوم الأحد، أن كمية المخدرات كانت مخزنة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من دولة آسيوية ووجهتها النهائية اليابان، وتم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، مشيرة إلى أن هذه الضبطية تعد ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وقالت "تأتي هذه العملية المشتركة في إطار جهود جمارك دبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دولا أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات".

وأعرب الدكتور خالد المنصوري مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، عن سعادته بنجاح السلطات اليابانية في إحباط تهريب شحنة المخدرات في ميناء طوكيو بناء على المعلومات المقدمة من دبي، مؤكدا مواصلة العمل الاستخباراتي لمكافحة تهريب المخدرات، وتطوير العلاقات بين دبي ومختلف الهيئات الجمركية في العالم لمواجهة الجرائم المنظمة وتهريب المواد الممنوعة.