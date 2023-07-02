بعد الغضب الدولي.. الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الحكومة السويدية، أدانت إحراق نسخة من المصحف قبل أيام، معتبره أنه عملاً معادياً للإسلام.

وكانت دول عربية، أدانت الأربعاء الماضي، حرق نسخة من القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وكانت السلطات السويدية أصدرت إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن، وقد يُؤثر هذا القرار على فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي الخطوة التي ترفضها تركيا، العضو في الحلف، لأسباب عدة منها أن الحكومة السويدية "متواطئة" مع احتجاجات لليمين المتطرف أُحرقت خلالها نسخ من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.