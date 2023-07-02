أنباء عن مقتل قائد في الحرس الثوري في الغارة الإسرائيلية على سوريا

(وكالات)

أثار نبأ مقتل جنرال إيراني يدعى حسين سوهاني في غارة إسرائيلية الليلة استهدفت مواقع في طرطوس وحمص الكثير من الجدل بين من يؤكد صحة الخبر ومن ينفي بالقطع.



وذكرت صحيفة "إيران إنترناشونال" أن وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني أعلنت وفاة حسين سوهاني، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حمص فجر اليوم الأحد ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية انفجر جوا وتم العثور على شظاياه في مدينة رهط جنوبي البلاد دون وقوع أضرار بشرية.

تشير تقارير إلى مقتل سوهاني خلال قصف إسرائيلي ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات انفجر جوا وسط إسرائيل وفي مقدمتها صحيفة صابرين نيوز. وبحسب الصحيفة فإن العقيد حسين سوهاني قتل فجر الأحد جراء الضربة الإسرائيلية بوصفه مسؤولا عن الطائرات المسيرة الإيرانية في سوريا.

لكن مجموعة من الناشطين تصر على أن الخبر ليس سوى إشاعة انطلاقا من حقيقة أن حسين سوهاني هو اسم لمحل حلويات شهير في إيران.

ويفيد موقع بلدي نيوز أن القصف الجويّ الإسرائيلي الذي ضرب ريف طرطوس منتصف ليلة أمس (السبت) استهدف بعض بطاريات الدفاع الجوي في المنطقة الواقعة بين القدموس ومحيط مصياف، وأسفر عن إصابة أربعة أخصائيين روس، أحدهم في حالة خطرة، وفق معلومات وصلت مركز "نورس للدراسات".

ولم يصدر أي بيان عن وسائل الإعلام الروسية أو التابعة للنظام السوري عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الروس.

تعدادی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند که حسین سوهانی، از فرماندهان سپاه پاسداران، در حمله اسرائیل به حمص در سوریه کشته شده است — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) July 2, 2023

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة سانا الرسمية إنه "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".