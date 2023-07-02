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مليارات الدولارات.. وسائل إعلام تكشف مكاسب زعيم فاجنر من الحكومة

04:41 م الأحد 02 يوليه 2023

يفجيني بريجوزين

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(بي بي سي)

أفادت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن شركتي "فاجنر وكونكورد" المملوكتين لرئيس مرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوين، كسبتا 19 مليار دولار من العقود الحكومية.

ونقلت الوكالة عن مقدم البرامج التلفزيونية ديمتري كيسيليف قوله على الهواء في برنامج "فيستي نيدلي" على قناة روسيا 1 التلفزيونية، إن "مجموعة فاجنر" التابعة لـ بريجوجين، تلقت ما يقرب من 860 مليار روبل بموجب عقود حكومية، بينما قدمت شركته القابضة "كونكورد" خدمات بقيمة 845 مليار روبل.

يأتي ذلك فيما لا تزال تطورات إطلاق قائد مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، تمردا عسكريا في روسيا، مستمرة.

ولم تُحدد الفترة الزمنية التي تم فيها تحقيق الأرباح.

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