منذ الحرب العالمية الثانية.. إبطال مفعول قنبلة بشمال ألمانيا

كييل - (د ب أ)

أعلنت الشرطة بشمال ألمانيا، أن وحدة التخلص من القنابل والذخائر قامت بإبطال مفعول قنبلة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية تزن 250 كيلو جراما في مدينة كييل بشمال ألمانيا اليوم الأحد.

وكتبت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم: "فريق وحدة التخلص من الذخائر نزع فتيل القنبلة في كييل"، وأوضحت أن نزع فتيل القنبلة جرى دون مشكلات تستحق الذكر.

واضطر نحو 8200 شخص لمغادرة منازلهم الواقعة بحي نويمولن -ديتريشسدورف بالمدينة بشكل مؤقت.

يذكر أنه تم العثور على القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية خلال أعمال بناء .