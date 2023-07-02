بقيمة 3 مليار دولار.. إسرائيل تبرم صفقة لشراء طائرات "إف 35" من واشنطن
(وكالات)
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الوزارة والجيش الإسرائيلي سيحصلان على سرب ثالث من طائرات "أدير" F-35 .
ووافق وزير الدفاع يوآف جالانت على التوصية التي اقترحها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي، ومدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار لشراء سرب ثالث من طراز "إف 35" لقوات الدفاع الإسرائيلية.
ستقوم وزارة الدفاع بشراء إجمالي 25 طائرة من طراز "إف 35" من الحكومة الأمريكية، والتي سيتم تصنيعها بواسطة شركة لوكهيد مارتن. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع أسطول طائرات الشبح الأكثر تقدما في العالم الذي تديره القوات الجوية الإسرائيلية إلى 75 طائرة.
بعد موافقة وزير الدفاع، ستصدر بعثة "آي أم أو دي" إلى الولايات المتحدة الأمريكية خطاب طلب رسمي إلى مكتب البرنامج المشترك "إف 35 لايتينينج" . ستسهل هذه الخطوة الموافقة على الصفقة وتوقيعها في الأشهر المقبلة.
وتبلغ قيمة الصفقة قرابة 3 مليارات دولار، ممولة من أموال المساعدات الأمريكية. وكجزء من الاتفاقية الأصلية بين الحكومتين، التزمت شركة تصنيع الطائرات، لوكهيد مارتن، وشركة تصنيع المحركات، برات آند ويتني، بإشراك الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في إنتاج مكونات الطائرات المباعة.
وستضمن هذه الاتفاقية الجديدة استمرار التعاون بين الشركات الأمريكية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية في إنتاج قطع غيار الطائرات.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "معاريف" أنه سيسبق استحواذ تل أبيب على سرب "أدير" الثالث، صفقة "إف 15" الجديدة التي تجري مناقشتها مع الإدارة الأمريكية.
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