إيران: ندعو فرنسا للاهتمام بمطالب المحتجين

(وكالات)

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين.

وقال كنعاني في تصريحات صحفية: إن "من ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الأوروبية، أدى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا، والمطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الإنسانية وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها".

وصرح أن إيران تراقب بدقة الأحداث الجارية في فرنسا، وتدعو رعاياها المقيمين في فرنسا إلى عدم القيام بالتردد غير الضروري في المدن والمناطق التي تشهد الاشتباكات، وذلك بسبب الأوضاع غير الآمنة في فرنسا والتي لا يمكن التنبؤ بها.

كما دعا الرعايا الإيرانيين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى فرنسا قدر الإمكان، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية.

واندلعت الاحتجاجات في معظم أنحاء فرنسا عقب إقدام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما صباح يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.