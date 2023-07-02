تونس: أكثر من 2000 مهاجر ضُبطوا خلال عيد الأضحى
تونس - (د ب أ)
أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الأحد، ضبط 2068 مهاجرا في محاولات للهجرة غير الشرعية عبر السواحل الشرقية للبلاد خلال عطلة عيد الأضحى بين يومي 27 و29 يونيو الماضي.
وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي، بإحباط 65 عملية اجتياز للحدود البحرية شملت خصوصا سواحل صفاقس التي تعد منصة رئيسية لأنشطة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، وجزيرة قرقنة ومدينة المهدية المجاورة.
كما شملت عمليات التمشيط والإنقاذ سواحل نابل وسوسة والمنستير.
ومن بين الموقوفين 1879 مهاجرا ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا انطلقوا من سواحل صفاقس التي تشهد تدفقا يوميا للمهاجرين من هذه الدول.
ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات ولكن منظمات مستقلة تشير إلى حوادث يومية لغرقى ومفقودين في السواحل.
وشهد هذا العام أعدادا قياسية من المهاجرين المنطلقين من سواحل تونس بجانب غرق نحو 600 في البحر ، وفق إحصاءات رسمية وغير رسمية.
وتبلغ أنشطة الهجرة غير الشرعية ذروتها في الصيف مع استقرار عوامل المناخ.
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