تخوفاً من فاجنر.. بولندا ترسل تعزيزات على حدودها مع بيلاروسيا
وارسو - (د ب أ)
قال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأحد، إن بولندا ستنشر أفراد شرطة إضافيين على حدودها مع بيلاروس، لتعزيز الأمن، كرد فعل لخطط مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لإقامة قاعدة هناك.
ومن المقرر أن تقوم قوات الشرطة الإضافية البالغ قوامها 500 فرد، بينهم أعضاء في وحدة مكافحة الإرهاب، بدعم 5000 فرد من قوات حرس الحدود و2000 جندي يتمركزون بالفعل على طول الحدود مع الجارة الشرقية للبلاد.
وكان نائب رئيس الوزراء، ياروسلاف كاتشينسكي، المسؤول عن القضايا الأمنية، أعلن مؤخرا أنه سيتم زيادة الأفراد النظاميين وتعزيز التحصينات الحدودية.
وبحسب كاتشينسكي، فقد علمت بولندا أنه من الممكن استيعاب ما يصل إلى 8000 مسلح تابع لقوات فاجنر في بيلاروس. وتشترك بولندا مع بيلاروس حليفة روسيا في حدود تمتد لمسافة 418 كيلومترا.
وبعد إحباط تمرد "فاجنر" في مطلع الأسبوع الماضي، رحل رئيس المجموعة يفجيني بريجوين إلى بيلاروس، بعد أن قدم رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو ملاذا آمنا له ولقواته المرتزقة.
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