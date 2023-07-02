نتنياهو يحتفل.. الحكومة الإسرائيلية تصدق على بناء مستوطنة جديدة

(وكالات)

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في الجليل الأسفل شمالا، تحت اسم "رمات أربيل"، في قرار اعتبره رئيس الحكومة "يوم عيد لإسرائيل".

واحتفل بنيامين نتنياهو بالقرار مغردا عبر "تويتر": "إنها المستوطنة الرابعة الجديدة التي نقيمها في هذه الحكومة خلال الأشهر الأخيرة: "رمات أربيل"!".

יישוב רביעי חדש שאנחנו מקימים בממשלה בחודשים באחרונים: ״רמת ארבל״!



זה יום חג למדינת ישראל ולמשפחות החלוציות שנאחזות במקום. בשורה מאוד חשובה לחיזוק ההתיישבות היהודית בגליל, דבר שהוא חשוב לכולנו. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 2, 2023

وأضاف: "إنه عيد لدولة إسرائيل والعائلات التي تتشبث بالمكان. خبر مهم جدا لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وهو أمر مهم لنا جميعا".

وكانت السلطات الإسرائيلية، صادقت الاثنين الماضي على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكانت الدول الغربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أعربت الاثنين، عن قلقها من سياسة إسرائيل الاستيطانية الجديدة، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال العودة إلى الحوار الهادف لوقف التصعيد.

