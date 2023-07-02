فرنسا.. تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله

(وكالات)

تم جمع ما يقرب من 500 ألف يورو من التبرعات عبر الإنترنت لعائلة الشرطي الفرنسي الذي قتل الفتى نائل في نانتير بالقرب من باريس.

وفي ذات الوقت، بلغت التبرعات التي تم جمعها لوالدة الفتى المقتول، 76 ألف يورو.

تم نشر دعوة للتبرع تحت عنوان "دعم عائلة ضابط شرطة نانتير"، على موقع التبرع "جوفندم"، وخلال يومين تم جمع 493166 يورو، بينما كان الهدف الأصلي 50 ألف يورو. وشارك في حملة جمع التبرعات أكثر من 24 ألف شخص في التبرعات.

تم فتح قضية جنائية ضد الشرطي البالغ من العمر 38 عاما، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وهو حاليا في السجن بانتظار المحاكمة.

ولمساعدة والدة الفتى المقتول، تم على موقع "ليتشي" الإعلان عن جمع التبرعات، وخلال الفترة الماضية تم جمع 76323 يورو. شارك في الحملة ما يقرب من 5 آلاف شخص.

صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.