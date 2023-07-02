قصف مدفعي وانفجارات.. تجدد الاشتباكات في السودان

(بي بي سي)

قال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي، إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في مناطق واسعة في مدينة أم درمان، مشيرين إلى أن قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع. وأوضح سكان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال مدينة بحري وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وأكدت مصادر عسكرية أن قتالا عنيفا يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم للسيطرة عليه.

ويسيطر الجيش حاليا على هذا الموقع العسكري الحيوي وسط محاولات مستمرة من قوات الدعم السريع للتوغل إلى داخله.

وكان ناطق باسم قوات الدعم السريع قد أكد لبي بي سي، في وقت سابق سيطرتهم على معظم المواقع العسكرية في العاصمة.

قال عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا إن الجيش بدأ ما وصفه بالعمليات العسكرية الخاصة في مدينة أم درمان لتنظيفها ممن وصفهم بالمتمردين. وأضاف أن الجيش سينقل بعدها العمليات الخاصة إلي مدينتي الخرطوم وبحري.