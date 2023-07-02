قصف مدفعي وانفجارات.. تجدد الاشتباكات في السودان
(بي بي سي)
قال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي، إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في مناطق واسعة في مدينة أم درمان، مشيرين إلى أن قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع. وأوضح سكان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال مدينة بحري وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
وأكدت مصادر عسكرية أن قتالا عنيفا يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم للسيطرة عليه.
ويسيطر الجيش حاليا على هذا الموقع العسكري الحيوي وسط محاولات مستمرة من قوات الدعم السريع للتوغل إلى داخله.
وكان ناطق باسم قوات الدعم السريع قد أكد لبي بي سي، في وقت سابق سيطرتهم على معظم المواقع العسكرية في العاصمة.
قال عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا إن الجيش بدأ ما وصفه بالعمليات العسكرية الخاصة في مدينة أم درمان لتنظيفها ممن وصفهم بالمتمردين. وأضاف أن الجيش سينقل بعدها العمليات الخاصة إلي مدينتي الخرطوم وبحري.
سوق مصراوى
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
فيديو قد يعجبك: