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BBC

لأول مرة منذ أسبوعين.. هجمات جوية روسية استهدفت كييف

01:23 م الأحد 02 يوليه 2023

هجمات جوية روسية

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كييف - (د ب أ)

قالت القوات الجوية الأوكرانية إن كييف تعرضت لهجمات روسية لأول مرة منذ نحو أسبوعين.

وتمكنت الدفاعات الجوية للمدينة من تدمير جميع الصواريخ، ولكن أصيب شخص وتضررت منازل بسبب تساقط الحطام.

وتضررت مناطق أخرى من الهجمات. وأسقطت الدفاعات الجوية ثمان طائرات درون وثلاثة صواريخ كروز.

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