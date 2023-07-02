45 يوماً وتنطلق أولى الرحلات الجوية بين مصر وإيران

(وكالات)

أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة ان الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة أعلنت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة. سيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

وأضافت، عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل.

وأضاف، في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية.

ولفت إلى أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معربا عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً.