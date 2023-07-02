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ليالي التظاهرات في فرنسا تتوالى.. اعتقال 719 شخص في خامس ليلة للاحتجاجات

12:43 م الأحد 02 يوليه 2023

الشرطة الفرنسية

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باريس - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الفرنسية 719 شخصا على الاقل، الليلة الماضية، خلال المزيد من أعمال الشغب، اندلعت بسبب وحشية الشرطة، طبقا لتقييم أولي لوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إلى أن 45 رجل شرطة أصيبوا في أعمال الشغب.

وأضافت الوزارة أنه بفضل نشر 45 ألف رجل شرطة وآلاف من رجال الإطفاء، كانت "ليلة أكثر هدوءا" عن اليوم السابق.

واندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل عدة أيام.

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