بسبب العقوبات الدولية.. عقبات تواجه قطاع الفضاء الروسي
لندن (د ب أ)
قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة اليوم الأحد، إن الحرب في أوكرانيا كانت " مليئة بالتحديات بصورة استثنائية بالنسبة لقطاع الفضاء الروسي".
وأضافت الوزارة" القطاع يعاني في ظل العقوبات الدولية كما أنه يتم تشجيع المتخصصين الذين يتمتعون بتدريب عال على العمل كجنود مشاة في الميلشيا الخاصة بوكالة روسكوسموس الفضائية" في إشارة إلى وكالة الفضاء الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن مدير الوكالة الجنرال سيرجي سوروفكين، لم يظهر منذ إحباط تمرد مجموعة فاجنر.
كما أوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا ألغت معرض ماكس الدولي للطيران هذا العام. ويشار إلى أن المعرض، الذي يعرض قطاعات الفضاء الروسي لسوق التصدير، يقام كل عامين.
وتوقعت الوزارة أن المخاوف الأمنية كانت وراء إلغاء معرض ماكس، كما قالت إن المعرض كان يمكن أن يتعرض لضرر يتعلق بسمعته في حال حضور عدد أقل من الوفود الدولية.
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