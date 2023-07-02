قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية (فيديو)

كتبت- (سلمى سمير)

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، صباح اليوم الأحد.

وأسفر الحادث عن وقوع 4 قتلى، وإصابة العشرات، وذكرت الشبكة أن الحادث وقع خلال تجمع في بلدة بروكلين هومز جنوب بالتيمور.وذكر شهود عيان لـ"فوكس نيوز" أن إطلاق النار ظل مستمراً لدرجة إطلاق ما بين 20 و 30 طلقة.

وتوجهت قوات الشرطة والأطقم الطبية للتعامل مع الحادث، الذي وقع في شارع "جريتنا".

وصرح المتحدث باسم شرطة بالتيمور، ليندسي إلدريدج، اليوم، أن حادث إطلاق النار كان جماعياً، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" التي قالت إن إن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا لتوضيح ملابسات الحادث.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى بخصوص الحادثة حتى الآن.