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BBC

ليلة خامسة من أعمال الشغب في فرنسا واعتقال أكثر من 420 شخصا

11:01 ص الأحد 02 يوليو 2023

احتجاجات فرنسا

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باريس - (د ب أ)

أدت ليلة خامسة من أعمال الشغب التي اندلعت بسبب وحشية الشرطة في مدن فرنسية، إلى اعتقال 427 شخصا على الأقل الليلة الماضية.

وكانت باريس ومرسيليا وليون، من بين المدن الأكثر تضررا من أعمال الشغب والنهب والتدمير للممتلكات.

غير أن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان ذكر اليوم الأحد أن ليلة السبت، كانت أكثر هدوءا، بسبب "الإجراءات الحازمة" لضباط إنفاذ القانون.

وذكرت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن أنه تم نشر 45 ألف من رجال الشرطة وقوات الدرك ورجال الإطفاء، بمختلف أنحاء فرنسا.

وكتبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "في مواجهة العنف، يظهرون شجاعة نموذجية".

وذكرت وزارة الداخلية أمس السبت أنه تم اعتقال 1311 شخصا وأصيب 79 رجل شرطة.

واندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل شاب يبلغ من العمر /17 عاما/، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل عدة أيام.

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أعمال الشغب في فرنسا فرنسا جيرالد دارمانان ضباط إنفاذ القانون

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