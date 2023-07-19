اندلاع حريق جديد في جزيرة رودس اليونانية وإخلاء 3 قرى

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اندلع حريق جديد في جزيرة رودس اليونانية، مما أدى إلى إخلاء ثلاث قرى وفندق، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات إخماد حرائق الغابات غرب العاصمة أثينا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حرائق الغابات أدت إلى تدمير الغابات والمنازل ودفعت بعمليات الإجلاء، لافتة إلى أن السلطات تستعد لموجة حر جديدة من المرجح أن تزيد من تأجيج الظروف المناخية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن قاذفات المياه الجوية استأنفت عمليات الإطفاء فوق بلدات ماندرا، غرب أثينا، ولوتراكي، بالقرب من قناة كورينث التي تفصل البر الرئيسي لليونان عن بيلوبونيز، في الوقت الذي عمل رجال الإطفاء طوال الليل لإبعاد النيران عن مجمع مصافي التكرير الساحلية.

وأشارت السلطات اليونانية، إلى أن أربعة طائرات من إيطاليا وفرنسا انضمت إلى جهود مكافحة الحريق اليوم الأربعاء كما تم نشر رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد، بدعم من طواقم من رومانيا وبولندا وسلوفاكيا، للمساعدة في مكافحة الحرائق.

وكان قد امتد الحريق، الذي اندلع أول أمس الاثنين، في منطقة ديرفينوشوريا، "على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال أثينا"، بسرعة ليصل إلى منطقة ماندرا أمس الثلاثاء بسبب الرياح، مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل وفرار وإجلاء عدد من المواطنين من المنطقة.