بوتين: سنعود لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بشروط موسكو فقط

موسكو- (د ب أ)

بعد إنهاء الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية، والذي قُوبل بانتقادات واسعة النطاق، لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئنافا للاتفاق، ولكن فقط بشروط روسية.

وقال بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع مع ممثلي الحكومة إن الغرب أكد في الأصل لموسكو أنه سوف يتم تلبية العديد من الطلبات، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وأضاف "بمجرد تلبية كل هذه الشروط التي وافقنا عليها في وقت سابق، سوف نعود على الفور إلى هذا الاتفاق".

وأعلنت روسيا، التي تشن حربا شاملة ضد أوكرانيا منذ نحو 17 شهرا، انتهاء الاتفاق الرئيسي الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية أول أمس الاثنين وسط احتجاج دولي واسع النطاق .

وتزعم موسكو أن الدول الغربية لم تطبق بشكل كاف التسهيلات التي تم التعهد بها بشأن صادرات روسيا من الأسمدة والمواد الغذائية. ومن ناحية أخرى، تعرضت روسيا على الصعيد الدولي لانتقادات لاستخدامها التجويع كسلاح لأن صادرات الحبوب الأوكرانية مهمة للبلدان الفقيرة في جنوب العالم.

وعلاوة على ذلك ، ردت روسيا مؤخرا على طلب كييف باستئناف العمل بالاتفاق بدون مشاركة موسكو بتوجيه تهديدات جديدة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنه سوف يتم اعتبار السفن في البحر الأسود التي تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أهدافا عسكرية محتملة اعتبارا من غد الخميس.