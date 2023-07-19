بيان القمة الخليجية: احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وكالات

أكد بيان القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الختامي الصادر اليوم الأربعاء، على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر ودعم ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030، وتعزيز التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك، والتأكيد على تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية.

وأعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اعتماد البيان الختامي لمشروع قرار خطة العمل المشتركة لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى عام 2023 إلى عام 2027.

وقال ولي العهد: "يطيب لنا في ختام أعمال القمة الأولى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمشاركتكم وجهودكم المبذولة لإنجاح هذه القمة".

هذا وقد ترأس محمد بن سلمان اليوم الأربعاء نيابة عن الملك سلمان عبد العزيز، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدّة.

وكان ولي العهد في استقبال الزعماء وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

واستضافت المملكة هذا اللقاء لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من دورها القيادي وإيمانا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

ويأتي حرص قيادة المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.