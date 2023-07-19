رئيس أوزبكستان يقترح إنشاء مجلس للاستثمار بين دول الخليج وآسيا

وكالات

قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، إن دول آسيا الوسطى تربطها مع دول الخليج العربي علاقات تاريخية وتجارية وتقاليد مشتركة، والأهم من ذلك الدين.

وأضاف خلال كلمته باللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في جدة، اليوم الأربعاء، أن دول آسيا الوسطى تسعى لتطوير هذه العلاقات التاريخية.

وأشار إلى الاستعداد لتطبيق آلية لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والاقتصاد والذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة النظيفة مع دول الخليج، مقترحًا إنشاء مجلس مشترك للاستثمار بين دول الخليج وآسيا الوسطى.

وأكد رئيس أوزبكستان، سعي دول آسيا الوسطى إلى شراكة طويلة المدى مع دول الخليج في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تطبيق التجارة الحرة مع دول الخليج العربي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وتكمن أهمية انعقاد القمة؛ في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.