ولي العهد السعودي: الناتج المحلي لدول الخليج وآسيا الوسطى 2.3 تريليون دولار

وكالات

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنّ الناتج المحلي لدولنا يبلغ 2.3 تريليون دولار ونتطلع للعمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف ولي العهد السعودي، في كلمة خلال انطلاق أعمال القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى: تأتي القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

كما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، ونبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

وأضاف "نثمن إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو، كما أننا نواجه الكثير من التحديات ونؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وتكمن أهمية انعقاد القمة؛ في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.