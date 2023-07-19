ممثل سلطان عمان: نتطلع لتحقيق إنجازات مع آسيا الوسطى

وكالات

أعرب ممثل سلطان عمان في القمة الخليجية، أسعد بن طارق، عن تطلع بلاده لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات مع آسيا الوسطى في المرحلة المقبلة.

وقال في كلمته خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة: "نرحب برؤساء دول منطقة آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات مع الخليج".

وأضاف: نثمن مواقف دول آسيا الوسطى فيما يخص قضايا دول المنطقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وتكمن أهمية انعقاد القمة؛ في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.