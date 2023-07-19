رئيس قرغيزستان: آسيا الوسطى منطقة ذات فرص اقتصادية واسعة

وكالات

أكد رئيس جمهورية قرغيزستان صادير جباروف، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري أهم ما في أجندة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وأضاف خلال كلمته في القمة الخليجية والمنعقدة حاليا في مدينة جدة بالسعودية: "من المهم مواصلة التبادل النشط للزيارات لتوسيع التعاون مع بلداننا".

وتابع: تعتبر آسيا الوسطى منطقة ذات فرص اقتصادية واسعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وتكمن أهمية انعقاد القمة؛ في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.