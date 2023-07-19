رئيس كازاخستان: نسعى لتوسيع نطاق التعاون مع دول الخليج

وكالات

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، "نتشارك الأهداف مع الدول الخليجية فيما يخص التنمية والاقتصاد".

وأضاف في كلمته أمام القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة: "نسعى لتوسيع نطاق التعاون مع بلدان دول آسيا الوسطى ودول الخليج".

وأعرب عن استعداد بلاده لتطوير البنية التحتية مع دول الخليج لتعزيز التجارة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وتكمن أهمية انعقاد القمة؛ في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.