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BBC

اكتمال وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية بالسعودية

06:14 م الأربعاء 19 يوليو 2023

علم السعودية

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وكالات

اكتمل وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية ودول آسيا الوسطى من 11 دولة إلى المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه الدول ست دول خليجية هي: "الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعُمان بالإضافة للدولة المضيفة المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى خمسة بلدان من آسيا الوسطى هي: "قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان".

يأتي ذلك استعداداً لانطلاق أعمال القمة على ساحل البحر الأحمر.

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قمة الخليج ودول آسيا الوسطى القمة الخليجية ودول آسيا الوسطى السعودية

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