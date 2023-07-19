اكتمال وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية بالسعودية
وكالات
اكتمل وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية ودول آسيا الوسطى من 11 دولة إلى المملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الدول ست دول خليجية هي: "الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعُمان بالإضافة للدولة المضيفة المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى خمسة بلدان من آسيا الوسطى هي: "قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان".
يأتي ذلك استعداداً لانطلاق أعمال القمة على ساحل البحر الأحمر.
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