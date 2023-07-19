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الصحة العالمية: موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط

05:49 م الأربعاء 19 يوليه 2023

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط.

وفي سياق متصل، بعد مرور عام على اندلاع حرائق الغابات في لندن ، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن مدى "عدم استعداد" المملكة المتحدة للتعامل مع موجات الحر.

واجتاحت عاصفة حرارية أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا هذا الأسبوع ، مما أدى إلى ارتفاع الزئبق إلى مستويات قياسية.

ويكافح رجال الإطفاء في اليونان وجزر الكناري الإسبانية حرائق الغابات منذ أيام ، مما أدى إلى تدمير الحياة البرية ودفع الآلاف إلى الفرار حيث تحول الحرارة الغابات إلى صناديق باردة.

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منظمة الصحة العالمية موجات الحر القاسية اندلاع حرائق الغابات عاصفة حرارية تجتاح أوروبا

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