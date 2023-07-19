الصحة العالمية: موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن موجات الحر القاسية تضع الأنظمة الصحية تحت الضغط.

وفي سياق متصل، بعد مرور عام على اندلاع حرائق الغابات في لندن ، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن مدى "عدم استعداد" المملكة المتحدة للتعامل مع موجات الحر.

واجتاحت عاصفة حرارية أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا هذا الأسبوع ، مما أدى إلى ارتفاع الزئبق إلى مستويات قياسية.

ويكافح رجال الإطفاء في اليونان وجزر الكناري الإسبانية حرائق الغابات منذ أيام ، مما أدى إلى تدمير الحياة البرية ودفع الآلاف إلى الفرار حيث تحول الحرارة الغابات إلى صناديق باردة.