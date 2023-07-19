بسبب ارتفاع الحرارة.. حرائق غابات في سوريا
(بي بي سي)
تواصل فرق الدفاع المدني في سوريا جهودها لإخماد حرائق الغابات التي نشبت في وسط البلاد نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية.
وتضررت أراض زراعية في محافظتي حماة وحمص بشكل كبير.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية فإن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار ست درجات عن المتوسط في تلك الفترة من العام.
ونشب حريق في سوق تاريخي بدمشق ما أسفر عن احتراق عدد من المنازل والمحلات.
سوق مصراوى
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