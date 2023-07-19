الرئيس البرازيلي: العالم سئم الصراع الأوكراني
(وكالات)
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.
وكانت بروكسل قد استضافت يوم أمس الثلاثاء، قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي "سيلاك"، تحدث خلالها الرئيس البرازيلي ضد التصريحات المناهضة لروسيا.
ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس البرازيلي قوله خلال القمة أن العالم "قد بدأ يتعب من الأزمة"، وانتقد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، الذي دعا خلال القمة زعماء دول أمريكا اللاتينية إلى إدانة تصرفات الجانب الروسي في الصراع بأوكرانيا.
وعلق لولا دا سيلفا، على بيان بوريل بقوله: "ربما يؤدي عدم المشاركة في مثل هذه الاجتماعات إلى جعل الشباب أكثر اندفاعا، والتصرف على نحو متسرع".
إضافة إلى ذلك، شدد لولا دا سيلفا على الحاجة إلى إنشاء مجموعة من البلدان قادرة على تعزيز السلام عندما يحين الوقت المناسب.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي قد عجزوا لفترة طويلة عن التوصل إلى اتفاق خلال القمة التي استمرت يومين في بروكسل، وكانت إحدى العقبات الرئيسية هي الصراع في أوكرانيا، حيث تأخر المؤتمر الصحفي الختامي قرابة ساعتين، فيما قالت مصادر إن من بين دول جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، صوتت لصالح نيكاراغوا، التي تعتبر حليفة لموسكو، ضد إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا، وامتنعت بوليفيا وكوبا والسلفادور، ولم تصوت فنزويلا.
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