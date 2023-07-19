فيديو.. بن سلمان يعانق نجل أردوغان خلال لقاء جدة

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقدم نجله بلال إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر الرئيس التركي في الفيديو وهو يشير بيده إلى نجله، ليقترب بعده ولي العهد السعودي، ويسلم عليه.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan’ı Suudi Arabistan veliaht prensiyle tanıştırdı — Tele1 TV (@tele1comtr) July 19, 2023

واستقبل بن سلمان، ولي العهد السعودي، أردوغان في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر، في مستهل جولة إقليمية للرئيس التركي تشمل قطر والإمارات.

وأجرى الزعيمان "جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً" شهدا "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات".

وهذه الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل 2022، إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا بين القوتين الإقليميين.