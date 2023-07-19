أمير قطر يصل إلى جدة للمشاركة في قمة الخليج ودول آسيا الوسطى

وكالات

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وتستضيف مدينة جدة السعودية كذلك اليوم الأربعاء أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. كما تعقد القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.