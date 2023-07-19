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ولي العهد الكويتي يصل إلى جدة للمشاركة في قمة الخليج ودول آسيا الوسطى

03:53 م الأربعاء 19 يوليه 2023

ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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وكالات

وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إلى جدة اليوم الأربعاء، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

هذا ويستضيف مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. كما تعقد القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.

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