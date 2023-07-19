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الممثل الشخصي للعاهل البحريني يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة الخليج ودول آسيا الوسطى

03:53 م الأربعاء 19 يوليو 2023

الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة

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وكالات

وصل الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين إلى جدة اليوم الأربعاء للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
هذا ويستضيف مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. كما تعقد القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.

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