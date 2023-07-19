التشيك.. اعتقال رجل بسبب ادعاء كاذب يهدد بوجود قنبلة في قلعة براغ
براغ - (د ب أ)
اعتقلت شرطة التشيك رجلا، هدد بوجود قنبلة في رسالة بالبريد الالكتروني، أرسلها إلى مكتب الرئيس.
وقالت شرطة براغ اليوم الأربعاء إن الرسالة، التي وصلت ليلة الإثنين/الثلاثاء، زعمت وجود متفجرات في قلعة براغ، وأنه يمكن تفجيرها عن بعد، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.
وقال الرئيس بيتر بافيل للصحفيين اليوم الأربعاء إنه تصرف شخص يعاني من الإحباط.
وتحقق وحدة مكافحة التطرف والإرهاب، التابعة للشرطة في القضية ويمكن أن يواجه المشتبه به حكما بالسجن، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب نشر إنذار كاذب.
سوق مصراوى
-
أفضل حوض سباحة قابل للنفخ لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
احمي بشرتك من الشمس بصن بلوك بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة كهربائية للرجال لعام 2023 بخصومات حتى 17%تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل مشروبات الطاقة للحصول على النشاط والحيوية تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: