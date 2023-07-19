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BBC

التشيك.. اعتقال رجل بسبب ادعاء كاذب يهدد بوجود قنبلة في قلعة براغ

03:45 م الأربعاء 19 يوليو 2023

التشيك

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براغ - (د ب أ)

اعتقلت شرطة التشيك رجلا، هدد بوجود قنبلة في رسالة بالبريد الالكتروني، أرسلها إلى مكتب الرئيس.

وقالت شرطة براغ اليوم الأربعاء إن الرسالة، التي وصلت ليلة الإثنين/الثلاثاء، زعمت وجود متفجرات في قلعة براغ، وأنه يمكن تفجيرها عن بعد، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.

وقال الرئيس بيتر بافيل للصحفيين اليوم الأربعاء إنه تصرف شخص يعاني من الإحباط.

وتحقق وحدة مكافحة التطرف والإرهاب، التابعة للشرطة في القضية ويمكن أن يواجه المشتبه به حكما بالسجن، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب نشر إنذار كاذب.

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