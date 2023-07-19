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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ويداهم عشرات المنازل في عدد من المدن

02:44 م الأربعاء 19 يوليه 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (بي بي سي)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وشملت الاقتحامات التي تخللتها مواجهات عددا من المدن والمخيمات في الضفة الغربية وتركزت في مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، وأحياء من مدينة الخليل ومخيم العروب وبلدة نعلين، وبدو في القدس وطولكرم وبلدة عزون وقريتي دير الحطب وعراق بورين، ورمانة في محافظة جنين، بحسب المصادر الفلسطينية.

واعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطح المنازل خلال اقتحام مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، وداهمت عشرات المنازل واخضعت عددا من السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات واعتقلت ثلاثة شبان من المخيم.

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