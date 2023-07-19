نائب رئيس الإمارات يترأس وفد بلاده في القمة التشاورية في جدة
وكالات
ترأس محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وفد بلاده المشارك في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة، واللذين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتُعقد أعمالهما في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
هذا تستضيف جدة القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.
كما تستضيف السعودية اليوم الأربعاء، قمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة باسم دول الـ"ستان الخمس" وهي: "أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان".
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: