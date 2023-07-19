نائب رئيس الإمارات يترأس وفد بلاده في القمة التشاورية في جدة

وكالات

ترأس محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وفد بلاده المشارك في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة، واللذين تستضيفهما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتُعقد أعمالهما في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا تستضيف جدة القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.

كما تستضيف السعودية اليوم الأربعاء، قمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة باسم دول الـ"ستان الخمس" وهي: "أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان".