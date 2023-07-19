السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة الخليج ودول آسيا الوسطى
وكالات
تستضيف السعودية اليوم الأربعاء، قمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة باسم دول الـ"ستان الخمس" وهي: "أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان".
كما تستضيف جدة القمة التشاورية الـ 18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المتعلق بالقضايا التي تهم دول المجلس.
وتعد القمم التشاورية آلية هامة لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي، تم الاتفاق عليها وإقرارها خلال القمة الخليجية التي ترأسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وعقدت في أبوظبي خلال الفترة ديسمبر عام 1998.
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