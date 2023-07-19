إعلان

BBC

ترامب: الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو جنون

12:34 م الأربعاء 19 يوليو 2023
ترامب: الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو جنون

ترامب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة بالفيديو، من خطورة الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووصف هذا الأمر بالخطير.

وأضاف ترامب: "الفكرة القائلة بأننا يجب أن ننظر في قبول أوكرانيا في الناتو، هي فكرة مجنونة تماما. لا يستطيع جو بايدن حتى صعود الدرج على متن طائرة، ولا يمكنه تشكيل جملتين مفيدتين. آخر شيء يجب أن تفعله هذه الإدارة غير الكفؤة هو المخاطرة بحرب مع روسيا التي تملك أسلحة نووية".

وأشار ترامب إلى أن الترسانات الأمريكية، كما خزينة الدولة، فارغة.

وشدد على أن الولايات المتحدة تعرضت للذل والمهانة التامة بسبب سلطة الرئيس الفاسد والمخترق جو بايدن.

في وقت سابق، تحدث ترامب عن الكيفية التي سينهي بها النزاع في أوكرانيا، إذا تم انتخابه رئيسا للدولة. ونوه بأنه سيقول عندها لفلاديمير زيلينسكي "كفى" ويطالبه بـ "إبرام اتفاق".

ووعد الرئيس الأمريكي السابق، في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية بوقف النزاع الأوكراني حتى قبل توليه رئاسة البيت الأبيض.

سوق مصراوى

ترامب انضمام أوكرانيا إلى الناتو دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نتيجة الثانوية العامة 2023..رابط الحصول عليها برقم الجلوس