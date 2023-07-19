ترامب: الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو جنون

(وكالات)

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة بالفيديو، من خطورة الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووصف هذا الأمر بالخطير.

وأضاف ترامب: "الفكرة القائلة بأننا يجب أن ننظر في قبول أوكرانيا في الناتو، هي فكرة مجنونة تماما. لا يستطيع جو بايدن حتى صعود الدرج على متن طائرة، ولا يمكنه تشكيل جملتين مفيدتين. آخر شيء يجب أن تفعله هذه الإدارة غير الكفؤة هو المخاطرة بحرب مع روسيا التي تملك أسلحة نووية".



وأشار ترامب إلى أن الترسانات الأمريكية، كما خزينة الدولة، فارغة.

وشدد على أن الولايات المتحدة تعرضت للذل والمهانة التامة بسبب سلطة الرئيس الفاسد والمخترق جو بايدن.

في وقت سابق، تحدث ترامب عن الكيفية التي سينهي بها النزاع في أوكرانيا، إذا تم انتخابه رئيسا للدولة. ونوه بأنه سيقول عندها لفلاديمير زيلينسكي "كفى" ويطالبه بـ "إبرام اتفاق".

ووعد الرئيس الأمريكي السابق، في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية بوقف النزاع الأوكراني حتى قبل توليه رئاسة البيت الأبيض.